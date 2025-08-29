Двалишвили: Умара Нурмагомедова «пропихивали» в UFC из-за двоюродного брата

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (Грузия) поделился мнением о россиянине Умаре Нурмагомедове.

«Я всегда выказывал ему своё уважение. Нас, мужчин, больше ничто не волнует. Мы просто хотим уважения. Я здесь, потому что проделал работу. Умар — хороший боец. Но его «пропихивали» из-за его двоюродного брата. Я разозлился, когда он проявил неуважение ко мне. Он проявил неуважение ко мне, и это, несомненно, было личным», — сказал Двалишвили в эфире Full Send Podcast.

Напомним, Двалишвили и Нурмагомедов встречались на турнире UFC 311, который проходил в январе этого года. Умар тогда проиграл единогласным решением судей.

