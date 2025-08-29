Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ислам Махачев проведёт титульный бой с Джеком Делла Маддаленой на UFC322 в ноябре

Стал известен следующий соперник российского бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева. Как сообщила пресс-служба UFC, россиянин проведёт титульный поединок в полусреднем весе против австралийца Джека Делла Маддалены.

Бой между Махачевым и Делла Маддаленой состоится 16 ноября 2025 года и пройдёт в рамках вечера смешанных единоборств UFC322 в Нью-Йорке (США).

Ранее Ислам Махачев добровольно оставил чемпионский пояс UFC в лёгком весе, приняв решение перейти в другую весовую категорию. Последний на текущий момент поединок Махачева состоялся в январе 2025 года, в рамках защиты титула в лёгком весе российский спортсмен победил сабмишеном бразильца Ренато Мойкано.

