Ислам Махачев проведёт титульный бой с Джеком Делла Маддаленой на UFC322 в ноябре

Ислам Махачев проведёт титульный бой с Джеком Делла Маддаленой на UFC322 в ноябре
Стал известен следующий соперник российского бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева. Как сообщила пресс-служба UFC, россиянин проведёт титульный поединок в полусреднем весе против австралийца Джека Делла Маддалены.

Бой между Махачевым и Делла Маддаленой состоится 16 ноября 2025 года и пройдёт в рамках вечера смешанных единоборств UFC322 в Нью-Йорке (США).

Ранее Ислам Махачев добровольно оставил чемпионский пояс UFC в лёгком весе, приняв решение перейти в другую весовую категорию. Последний на текущий момент поединок Махачева состоялся в январе 2025 года, в рамках защиты титула в лёгком весе российский спортсмен победил сабмишеном бразильца Ренато Мойкано.

Видео: Махачев отправил в нокдаун спарринг-партнёра

