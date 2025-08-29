Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стали известны соперник и дата боя Умара Нурмагомедова

Стали известны соперник и дата боя Умара Нурмагомедова
Комментарии

Пресс-служба UFC официально объявила имя следующего соперника российского бойца смешанных единоборств Умара Нурмагомедова, выступающего в легчайшем весе. Россиянин проведёт поединок против американца Марио Баутисты 25 октября 2025 года.

Бой между Умаром Нурмагомедовым и Баутистой пройдёт в рамках вечера смешанных единоборств UFC321 в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Свой предыдущий поединок Нурмагомедов провёл в статусе претендента на чемпионское звание против действующего обладателя пояса UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили из Грузии в январе 2025 года. Бой закончился победой Двалишвили единогласным решением судей.

Видео: Тренировка Умара Нурмагомедова после перелома руки

Материалы по теме
Двалишвили высказался о возможном реванше с Умаром Нурмагомедовым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android