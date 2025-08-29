Стали известны соперник и дата боя Умара Нурмагомедова

Пресс-служба UFC официально объявила имя следующего соперника российского бойца смешанных единоборств Умара Нурмагомедова, выступающего в легчайшем весе. Россиянин проведёт поединок против американца Марио Баутисты 25 октября 2025 года.

Бой между Умаром Нурмагомедовым и Баутистой пройдёт в рамках вечера смешанных единоборств UFC321 в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Свой предыдущий поединок Нурмагомедов провёл в статусе претендента на чемпионское звание против действующего обладателя пояса UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили из Грузии в январе 2025 года. Бой закончился победой Двалишвили единогласным решением судей.

Видео: Тренировка Умара Нурмагомедова после перелома руки