Стало известно, с кем и когда проведёт защиту титула UFC Валентина Шевченко

Стало известно, с кем и когда проведёт защиту титула UFC Валентина Шевченко
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко, представляющая на соревнованиях Кыргызстан, проведёт защиту своего титула 16 ноября 2025 года. Как сообщила пресс-служба UFC, соперницей Валентины станет китаянка Вэйли Чжан.

Титульный поединок между Шевченко и Чжан состоится в рамках вечера смешанных единоборств UFC 322 в Нью-Йорке (США).

Эта защита чемпионского звания, завоёванного в сентябре 2024 года, станет для Валентины Шевченко второй по счёту. Ранее в мае 2025 года она победила единогласным решением судей француженку Манон Фьюро.

