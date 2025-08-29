Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Шансы — 50 на 50». Нагибин отреагировал на анонс боя Делла Маддалены и Махачева

«Шансы — 50 на 50». Нагибин отреагировал на анонс боя Делла Маддалены и Махачева
Комментарии

Российский боец клуба «Архангел Михаил» Тимур Нагибин дал комментарий по поводу следующего поединка своего соотечественника Ислама Махачева. Ранее стало известно, что Ислам сразится с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Бой состоится 16 ноября 2025 года на UFC 322.

«Тяжёлый поединок предстоит обоим. Джек обладает большими габаритами, антропометрией. Исламу будет в начале боя непросто подобрать ключи к сопернику. Плюс к тому стоит отметить, что Джек хорошо борется. Это не такой поединок, в котором все сразу уверены, что Ислам быстро выйдет и выиграет. Думаю, 50 на 50», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Официально
Ислам Махачев проведёт титульный бой с Джеком Делла Маддаленой на UFC 322 в ноябре

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android