«Шансы — 50 на 50». Нагибин отреагировал на анонс боя Делла Маддалены и Махачева

Российский боец клуба «Архангел Михаил» Тимур Нагибин дал комментарий по поводу следующего поединка своего соотечественника Ислама Махачева. Ранее стало известно, что Ислам сразится с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Бой состоится 16 ноября 2025 года на UFC 322.

«Тяжёлый поединок предстоит обоим. Джек обладает большими габаритами, антропометрией. Исламу будет в начале боя непросто подобрать ключи к сопернику. Плюс к тому стоит отметить, что Джек хорошо борется. Это не такой поединок, в котором все сразу уверены, что Ислам быстро выйдет и выиграет. Думаю, 50 на 50», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

