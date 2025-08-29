Скидки
Бокс/ММА

Хамзин сделал прогноз на бой Махачева и Делла Маддалены

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и австралийским бойцом Джеком Делла Маддаленой.

«По последним боям Делла Маддалена хорошо себя в борьбе чувствует, хорошо защищается. Будет интересно посмотреть на ударную мощь Ислама в этом весе. Я думаю, что Махачев навяжет своё. Будет бороть, будет бить. Думаю, что решением заберёт бой», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ислам Махачев владел чемпионским поясом UFC в лёгком весе с октября 2022 года, когда победил Чарльза Оливейру. На его счету 17 побед и одно поражение. Джек Делла Маддалена выступает в полусреднем весе и имеет 18 побед и два поражения в UFC.

