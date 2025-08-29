Хамзин: Шевченко более разносторонняя, победа будет за ней

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин дал комментарий по поводу анонса поединка между представительницей Кыргызстана Валентиной Шевченко и китаянкой Вэйли Чжан. Спортсменки сразятся 16 ноября 2025 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Интересно будет. Вэйли — выходец из ушу-саньда, Валентина — тайский бокс. Я думаю, всё-таки Валя. Она более разносторонняя, может сама перевести, побороть, побить. Решением, думаю, победа за Валей, а так хороший женский бой», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

