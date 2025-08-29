Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Может удивить». Хамзин сделал прогноз на бой Двалишвили — Сэндхаген

«Может удивить». Хамзин сделал прогноз на бой Двалишвили — Сэндхаген
Комментарии

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом UFC в легчайшей весовой категории Мерабом Двалишвили (Грузия) и Кори Сэндхагеном (США). Их бой состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Кори Сэндхаген

«Прогноз на бой Мераба с Сэндхагеном? Думаю, что Двалишвили по очкам. Навяжет темп, будет бороться. А ещё может удивить, в третьем-четвёртом раундах может быть досрочка», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

На счету Двалишвили в ММА 20 побед при четырёх поражениях. В активе Сэндхагена 18 побед и пять поражений.

Материалы по теме
Россия и Грузия «рулят», а США — на задворках. Как выходцы с Кавказа захватили UFC
Россия и Грузия «рулят», а США — на задворках. Как выходцы с Кавказа захватили UFC

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android