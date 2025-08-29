«Может удивить». Хамзин сделал прогноз на бой Двалишвили — Сэндхаген

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом UFC в легчайшей весовой категории Мерабом Двалишвили (Грузия) и Кори Сэндхагеном (США). Их бой состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Прогноз на бой Мераба с Сэндхагеном? Думаю, что Двалишвили по очкам. Навяжет темп, будет бороться. А ещё может удивить, в третьем-четвёртом раундах может быть досрочка», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

На счету Двалишвили в ММА 20 побед при четырёх поражениях. В активе Сэндхагена 18 побед и пять поражений.

