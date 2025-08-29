Хамзин: верю, что Мераб готов провести бой с Яном в декабре

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин выразил уверенность, что грузинский боец Мераб Двалишвили сможет провести поединок против бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна в декабре.

«Верю ли, что Мераб готов к бою с Петром Яном в декабре, если победит Сэндхагена? Я верю. Когда Мераб говорит, он делает. Хочется ему верить. Если так и есть, то ему только уважение», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

На счету российского бойца Ильяса Хамзина в смешанных единоборствах 13 побед и четыре поражения. Мераб Двалишвили — действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории, выступает на профессиональном уровне с 2014 года