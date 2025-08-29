Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Делла Маддалены высказался о слабом месте Ислама Махачева

Тренер Делла Маддалены высказался о слабом месте Ислама Махачева
Комментарии

Бен Викерс, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены, поделился мнением о предстоящем поединке своего подопечного с российским бойцом Исламом Махачевым. Спортсмены сразятся 16 ноября 2025 года на турнире UFC 322.

«Мне действительно не кажется, что у Ислама такой же подбородок, как у Белала Мухаммада. Всем известно, что если Джек попадёт в подбородок, то соперник может упасть. Это может произойти как на первой минуте, так и на 24-й. У Джека невероятная кардиоподготовка и исключительная сила», — сказал Викерс в видео на YouTube-канале Submission Radio.

Материалы по теме
Эксклюзив
Хамзин сделал прогноз на бой Махачева и Делла Маддалены

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android