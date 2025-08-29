Тренер Делла Маддалены высказался о слабом месте Ислама Махачева

Бен Викерс, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены, поделился мнением о предстоящем поединке своего подопечного с российским бойцом Исламом Махачевым. Спортсмены сразятся 16 ноября 2025 года на турнире UFC 322.

«Мне действительно не кажется, что у Ислама такой же подбородок, как у Белала Мухаммада. Всем известно, что если Джек попадёт в подбородок, то соперник может упасть. Это может произойти как на первой минуте, так и на 24-й. У Джека невероятная кардиоподготовка и исключительная сила», — сказал Викерс в видео на YouTube-канале Submission Radio.

Материалы по теме Эксклюзив Хамзин сделал прогноз на бой Махачева и Делла Маддалены

Главные спортивные новости дня: