Тренер Делла Маддалены: Топурия — карлик. Пусть остаётся в лёгком весе

Бен Викерс, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены, поделился мнением об обладателе титула в лёгком дивизионе промоушена Илии Топурии.

«Илия моего роста, а я карлик. Ему нужно оставаться на своём месте. Подняться выше и сразиться с Джеком стало бы для него очень плохим решением. Джек крупнее», — сказал Викерс в видео на YouTube-канале Submission Radio.

В общей сложности на счету Топурии в смешанных единоборствах 17 поединков, в каждом из которых он одерживал победы. Семь побед спортсмен добыл нокаутом. В активе Делла Маддалены 18 побед (12 — нокаутом) при двух поражениях.

