Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Делла Маддалены: Топурия — карлик. Пусть остаётся в лёгком весе

Тренер Делла Маддалены: Топурия — карлик. Пусть остаётся в лёгком весе
Комментарии

Бен Викерс, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены, поделился мнением об обладателе титула в лёгком дивизионе промоушена Илии Топурии.

«Илия моего роста, а я карлик. Ему нужно оставаться на своём месте. Подняться выше и сразиться с Джеком стало бы для него очень плохим решением. Джек крупнее», — сказал Викерс в видео на YouTube-канале Submission Radio.

В общей сложности на счету Топурии в смешанных единоборствах 17 поединков, в каждом из которых он одерживал победы. Семь побед спортсмен добыл нокаутом. В активе Делла Маддалены 18 побед (12 — нокаутом) при двух поражениях.

Материалы по теме
Россия и Грузия «рулят», а США — на задворках. Как выходцы с Кавказа захватили UFC
Россия и Грузия «рулят», а США — на задворках. Как выходцы с Кавказа захватили UFC

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android