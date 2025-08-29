Роберт Уиттакер высказался о предстоящем бое Махачева и Делла Маддалены на UFC 322

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер поделился мнением по поводу следующего поединка своего соотечественника Джека Делла Маддалены, являющего обладателем титула лиги в полусреднем весе, и россиянином Исламом Махачевым. Бой состоится 16 ноября 2025 года на турнире UFC 322.

«Полагаю, что у Джека действительно хороший шанс остановить поезд, которым является Ислам Махачев. На ближней дистанции Джек очень хорош. Будет любопытно посмотреть, как покажет себя Ислам», — приводит слова Уиттакера издание Sporting News.

Ранее мыслями о предстоящем поединке Махачева и Далла Маддалены поделился боец клуба «Архангел Михаил» Тимур Нагибин.

Главные новости дня: