Бокс/ММА

Сайгид Изагахмаев подписал контракт с UFC и дебютирует в ноябре

Сайгид Изагахмаев подписал контракт с UFC и дебютирует в ноябре


Российский боец смешанных единоборств Сайгид Изагахмаев официально подписал контракт с UFC. Дебют спортсмена в организации запланирован на ноябрь текущего года. Об этом сообщил Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

«Сайгид Изагахмаев подписан в UFC и дебютирует в ноябре», — написал Нурмагомедов.

Изагахмаев начал профессиональную карьеру в ММА в 2013 году. За это время он провёл 24 боя, одержав 22 победы (4 — нокаутом, 12 — сабмишном, 6 — решением судей) и потерпев лишь два поражения. Последний бой по правилам ММА Изагахмаев провёл в ноябре 2022 года на турнире ONE 163, где нокаутировал в первом раунде опытного японца Шинью Аоки.

