Бокс/ММА Новости

Тагир Уланбеков подписал контракт с UFC

Тагир Уланбеков подписал контракт с UFC
Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков официально заключил новый контракт с UFC. Об этом сообщил его одноклубник Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

«Старый подписал новый контракт в UFC», — написал Хабиб.

Тагир Уланбеков — представитель наилегчайшей весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2013 года. Известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, AMC Fight Nights Global, GFC.

Хабиб Нурмагомедов является одним из самых успешных бойцов в истории ММА. Многими специалистами называется величайшим. За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед, 13 из которых были одержаны в промоушене Даны Уайта.

