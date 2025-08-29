Хабиб Нурмагомедов назвал двух россиян, которые близки к переходу в UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где высказался о предстоящих поединках своих приятелей Рашида Вагабова и Магомеда Зайнукова в Претендентской серии Даны Уайта. В случае успеха спортсмены смогут подписать контракты с UFC.

«30 сентября повоюет за контракт UFC. Ты близко подошёл к своей мечте», — написал Хабиб, отметив Вагабова.

«6 октября также будет стучаться в двери UFC. Ты давно уже высший уровень», — высказался Нурмагомедов о Зайнукове.

Ранее Хабиб назвал трёх соперников для Махачева в полусреднем весе UFC.

Хабиб Нурмагомедов провёл занятие по грэпплингу в США: