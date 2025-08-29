Скидки
Александр Емельяненко ответил, в какой момент и почему произошёл разлад с братом Фёдором

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко ответил на вопрос относительно причин разлада со своим братом Фёдором.

«В какой момент произошёл разлад? Да когда я стал самостоятельным. Я мог прийти и сказать ему как есть. Ему это в какой-то момент не понравилось. Раз не понравилось, два не понравилось. Потом нас начали сталкивать лбами. Кто это делал? Те люди, которые хотели быть рядом с Федей. Непорядочные граждане какие-то. Я ничего плохого к Фёдору не питаю и не питал. Где-то его поведение сыграло роль, где-то – моё», — сказал Емельяненко в видео на канале Станислава Роженькова в YouTube.

Фёдор Емельяненко показал, как работает на перекладине в 48 лет:

