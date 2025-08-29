«Вот он и показал своё истинное лицо». Александр Емельяненко высказался о брате Фёдоре

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко ответил на вопрос относительно слов своего брата Фёдора.

— Журналист как-то спросил Фёдора: «Почему Александру не поможете»? Как раз был период, когда вы из медиа пропали. А он такой: «А вы почему не поможете?» Ну так, в довольно резкой форме.

— Ну вот, пожалуйста. Вот вам и Федино истинное лицо. А вы всё про него: «Федя хороший». Вот он и показал своё истинное лицо. Оно когда показывается? Именно в таких случайных ситуациях, — сказал Емельяненко в видео на YouTube-канале Станислава Роженькова.

Александр и Фёдор не общаются друг с другом уже долгие годы. Многие болельщики не раз призывали братьев помириться, но пока прогресса в этом вопросе нет.

Материалы по теме Александр Емельяненко ответил, в какой момент и почему произошёл разлад с братом Фёдором

Александр Емельяненко выступил с обращением после отказа ног: