«У меня нет тормозов». Александр Емельяненко прояснил нынешнее отношение к алкоголю

Ветеран смешанных единоборств россиянин Александр Емельяненко ответил на вопрос по поводу своего пристрастия к алкоголю.

«В какой момент пристрастился к алкоголю? Да не было такой точки. У меня вся жизнь такая. То хулиганишь, то спортом занимаюсь. Конечно, были и времена другие. И жизнь другая. Всё было другое. У меня нет такого, что стоит бутылка, и я хочу выпить. Меня просто какой-то непорядочный гражданин научил похмеляться в своё время. Снимать подобное подобным. Я раз выпил. Смотрю — легче стало. 300 выпил — душа нараспашку пошла. В петлю влетаешь и выбраться из неё уже не можешь самостоятельно. Я понял, что у меня нет тормозов. Сейчас спокойно отношусь. Сейчас не пью», — сказал Емельяненко в видео на YouTube-канале Станислава Роженькова.

