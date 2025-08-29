Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«У меня нет тормозов». Александр Емельяненко прояснил нынешнее отношение к алкоголю

«У меня нет тормозов». Александр Емельяненко прояснил нынешнее отношение к алкоголю
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран смешанных единоборств россиянин Александр Емельяненко ответил на вопрос по поводу своего пристрастия к алкоголю.

«В какой момент пристрастился к алкоголю? Да не было такой точки. У меня вся жизнь такая. То хулиганишь, то спортом занимаюсь. Конечно, были и времена другие. И жизнь другая. Всё было другое. У меня нет такого, что стоит бутылка, и я хочу выпить. Меня просто какой-то непорядочный гражданин научил похмеляться в своё время. Снимать подобное подобным. Я раз выпил. Смотрю — легче стало. 300 выпил — душа нараспашку пошла. В петлю влетаешь и выбраться из неё уже не можешь самостоятельно. Я понял, что у меня нет тормозов. Сейчас спокойно отношусь. Сейчас не пью», — сказал Емельяненко в видео на YouTube-канале Станислава Роженькова.

Материалы по теме
«Вот он и показал своё истинное лицо». Александр Емельяненко высказался о брате Фёдоре

Александр Емельяненко показал, как из его спины удалили грыжу:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android