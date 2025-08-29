«Это как тюрьма в тюрьме». Александр Емельяненко рассказал, как сидел в строгих условиях

Ветеран смешанных единоборств россиянин Александр Емельяненко вспомнил о своём тюремной заключении.

«В какой момент впервые сделал татуировку? Давным-давно ещё. Первый срок когда сидел. Даже не помню, сколько мне лет было. По-моему, в 23 года я уже был весь синий. Тату делал в лагере.

Активно ли участвовал в криминальной романтике? Не то чтобы активно. А в первой пятёрке пёр. Когда дали первый срок, я полтора года на СУСе просидел. СУС – это строгие условия содержания. Я полтора года просидел. Это как тюрьма в тюрьме, где собран весь отрицательный элемент под бдительным наблюдением администрации. Почему попал туда? Ну, блатной был. Блаткомитет там весь собран. Это из-за желания быть самим собой. Не мычать как стадо, а отстаивать свою точку зрения», — сказал Емельяненко в видео на YouTube-канале Станислава Роженькова.

