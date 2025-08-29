Александр Емельяненко: на днях чуть не умер, лежал с пеной у рта

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко ответил на вопрос по поводу алкогольной зависимости.

«Хотел бы я избавиться от зависимости? Очень хотел бы избавиться от неё. Я на днях чуть не помер, думал – всё, отъеду. Хорошо, друг приехал, спас меня. Я всё уже… лежал, умирал с пеной у рта. Откачали меня, откапали, привели в чувства, в порядок. Вот я здесь. Такой друг у меня», — сказал Емельяненко в видео на YouTube-канале Станислава Роженькова.

В настоящий момент Александру 44 года. Ранее Емельяненко рассказал, как отбывал тюремный срок в строгих условиях.

Александр Емельяненко выступил с обращением после отказа ног: