«Верю, что он финиширует Ислама». Двалишвили — о возможном бое Топурия — Махачев

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили поделился мыслями насчёт возможного поединка между испано-грузином Илией Топурией и россиянином Исламом Махачевым.

— Твоё мнение, кто победит, если Ислам и Топурия подерутся между собой? И как пройдёт этот бой?

— Надеюсь, что этот бой случится. И это будет тяжёлый поединок для Илии. Но у него есть отличные шансы [победить]. Как я и говорил, Илия прикончит его борьбу. Он остановит её. Илия пойдёт вперёд. Ислам не сможет с ним бороться. А в ударке мы знаем, как Топурия сражается, насколько он опасен [в этом аспекте] и какой нокаутирующей мощью обладает. Так что это будет тяжёлый бой для Илии, как и каждый бой. Но я верю, что он финиширует Ислама, — сказал Двалишвили в интервью на YouTube-канале Full Send Podcast.