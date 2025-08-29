Скидки
«Верю, что он финиширует Ислама». Двалишвили — о возможном бое Топурия — Махачев

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили поделился мыслями насчёт возможного поединка между испано-грузином Илией Топурией и россиянином Исламом Махачевым.

— Твоё мнение, кто победит, если Ислам и Топурия подерутся между собой? И как пройдёт этот бой?
— Надеюсь, что этот бой случится. И это будет тяжёлый поединок для Илии. Но у него есть отличные шансы [победить]. Как я и говорил, Илия прикончит его борьбу. Он остановит её. Илия пойдёт вперёд. Ислам не сможет с ним бороться. А в ударке мы знаем, как Топурия сражается, насколько он опасен [в этом аспекте] и какой нокаутирующей мощью обладает. Так что это будет тяжёлый бой для Илии, как и каждый бой. Но я верю, что он финиширует Ислама, — сказал Двалишвили в интервью на YouTube-канале Full Send Podcast.

