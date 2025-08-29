Александр Емельяненко ответил, участвовал ли брат Фёдор в стрелках банд в 90-е

Ветеран смешанных единоборств россиянин Александр Емельяненко вспомнил о разборках, в которых участвовал в 90-е годы.
«Ситуация, когда впервые попал в лагерь? У нас банд-формирования были в 90-е годы. Там уже пошли стрелки-перестрелки. Если бы меня не посадили, пролилось бы очень много крови. У нас там такой бардак произошёл в городе. Группировки поругались, и началась стрельба, рубилово топорами, ножами, резня, избиение палками, вывоз в лес. Участвовал ли Фёдор? Нет», — сказал Емельяненко в видео на YouTube-канале Станислава Роженькова.
Ранее Александр высказался о брате Фёдоре.
Александр Емельяненко показал тренировку с танцами: