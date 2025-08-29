Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко ответил, участвовал ли брат Фёдор в стрелках банд в 90-е

Александр Емельяненко ответил, участвовал ли брат Фёдор в стрелках банд в 90-е
Комментарии

Ветеран смешанных единоборств россиянин Александр Емельяненко вспомнил о разборках, в которых участвовал в 90-е годы.

«Ситуация, когда впервые попал в лагерь? У нас банд-формирования были в 90-е годы. Там уже пошли стрелки-перестрелки. Если бы меня не посадили, пролилось бы очень много крови. У нас там такой бардак произошёл в городе. Группировки поругались, и началась стрельба, рубилово топорами, ножами, резня, избиение палками, вывоз в лес. Участвовал ли Фёдор? Нет», — сказал Емельяненко в видео на YouTube-канале Станислава Роженькова.

Ранее Александр высказался о брате Фёдоре.

Материалы по теме
«Вот он и показал своё истинное лицо». Александр Емельяненко высказался о брате Фёдоре

Александр Емельяненко показал тренировку с танцами:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android