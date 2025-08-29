Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Леон Эдвардс проведёт следующий бой на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Назван соперник

Леон Эдвардс проведёт следующий бой на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Назван соперник
Комментарии

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе англичанин Леон Эдвардс проведёт следующий поединок против 32-летнего девятого номера рейтинга UFC в категории до 77 кг бразильца Карлоса Пратеса на турнире UFC 322, который пройдёт 15 ноября в Нью-Йорке (США). Об этом информирует пресс-служба североамериканской лиги.

Фото: Пресс-служба UFC

Карлос дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в марте 2012 года, а в UFC бразилец стал выступать с февраля 2024 года. Имеет в своём рекорде 22 победы и семь поражений.

Леон дебютировал на профессиональном уровне в ММА в июне 2011 года. Рокки перешёл в сильнейшую организацию в мире в ноябре 2014 года. Эдвардс имеет на своём счету 22 победы и пять поражений.

Фото
«10 лет назад в зале АКА». Леон Эдвардс показал архивное фото с Хабибом и Махачевым
Комментарии
