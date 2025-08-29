Скидки
«Это будет потрясающе». Дана Уайт подтвердил организацию турнира UFC в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт выступил с заявлением, в котором подтвердил организацию турнира UFC в следующем году на территории официальной резиденции президента США — в Белом доме.

«Это был отличный день. Как раз собираюсь вылететь в Вашингтон. В округе Колумбия у нас была встреча в Белом доме. Лучше и быть не могло. Это будет потрясающе. Бои в Белом доме состоятся. Я расскажу подробнее об этом в следующие пару недель, но мы сделали это сегодня», — сказал Уайт в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети.

Предполагается, что ивент сильнейшей организации в мире на территории Белого дома пройдёт в 250-летие независимости США — 4 июля 2026 года.

