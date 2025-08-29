Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Надеюсь». Мераб Двалишвили заявил о желании потренироваться с Конором Макгрегором

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили заявил о желании потренироваться вместе с популярным бойцом UFC ирландцем Конором Макгрегором.

«Мне кажется, что Макгрегор действительно мотивирован [возобновить карьеру]. На самом деле, когда я был в Китае, встретил друзей Конора, которые потом позвонили ему, после чего дали телефон мне. Он спросил меня, можем ли вместе потренироваться. Я ответил ему: «Погнали, хочу это сделать». Однако сейчас мне назначен поединок, и я не собираюсь покидать свой тренировочный лагерь. После [боя с Кори Сэндхагеном] хочу подраться ещё раз до конца года. Уже затем я мог бы посетить Конора. Надеюсь, у нас всё сложится. Я рад за него. Хотел бы увидеть его поединок на турнире UFC в Белом доме», — приводит слова Двалишвили Sportskeeda.

