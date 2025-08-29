«Он — величайший боец ММА в истории». Тренер Делла Маддалены лестно отозвался о Махачеве

Бен Викерс, являющийся тренером действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралийца Джека Делла Маддалены, лестно высказался в адрес предстоящего соперника своего подопечного, бывшего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.

«Я нисколько не сомневаюсь в навыках Ислама. Он — первый номер в рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории, он — величайший боец ​​в истории. Но сейчас я впервые изучаю поединки с участием Ислама, а не просто наслаждаюсь его выступлениями», — приводит слова Викерса портал Bloody Elbow.

Бой между Делла Маддаленой и Махачевым станет главным событием турнира UFC 322, который пройдёт 15 ноября в Нью-Йорке.