Тони Фергюсон ответил, беспокоит ли его здоровье после восьми поражений подряд в UFC

41-летний бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Тони Фергюсон заявил, что чувствует себя в хорошей форме в преддверии боксёрского поединка против пуэрториканца Натаниэля Бустаманте за звание временного чемпиона Misfits Boxing в среднем весе.

«Беспокоит ли меня здоровье после восьми поражений подряд? Нет. Но это были самые тяжёлые пять лет в моей жизни, было просто ужасно. Я ни разу не улыбнулся [за это время]. Но никто не видел меня сломленным и никогда не увидит. Я не покажу этого. В этом и есть моя магия.

Иногда мне необходимо перезагружаться. А для этого мне требуется очень сильный вызов, поэтому я собрался боксировать. По-прежнему слушаю своих тренеров и приглашаю разных парней помогать мне тренироваться, чтобы убедиться в том, что я всё делаю правильно.

Сейчас чувствую себя хорошо, превосходно. Наверное, мне следовало бы чувствовать себя ужасно, как и половине этих ублюдков, но нет. Мне 41, на полпути к 82, чувствую себя просто феноменально. На этой неделе я выйду и добьюсь победы», — приводит слова Фергюсона портал Bloody Elbow.