Шон Брэди: из-за появления Махачева весь полусредний вес пойдёт прахом

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Шон Брэди поделился мнением насчёт перехода бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева в категорию до 77 кг.

«Из-за появления Махачева весь полусредний вес пойдёт прахом, но на него нельзя злиться. Я в курсе, что они вместе с Топурией хотят что-то сделать. Если Ислам в результате победит Джека, то он останется в полусреднем весе. В обратном случае гораздо вероятнее, что Махачев вернётся в лёгкий вес. Мне кажется, что если Ислам станет чемпионом в полусреднем, тогда он защитит свой титул пару раз, а затем завершит карьеру», — приводит слова Брэди аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.