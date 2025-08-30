Скидки
Молдавский назвал фаворита боя Махачев — Делла Маддалена

Молдавский назвал фаворита боя Махачев — Делла Маддалена
Комментарии

33-летний бывший обладатель временного титула Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Валентин Молдавский назвал фаворита в предстоящем поединке между действующим чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралийцем Джеком Делла Маддаленой и экс-лидером рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий соотечественником Исламом Махачевым.

«Думаю, бой Махачев — Делла Маддалена будет очень конкурентным. Но всё-таки дал бы 55% на 45% в пользу Ислама», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой между Делла Маддаленой и Махачевым станет главным событием турнира UFC 322, который пройдёт 15 ноября в Нью-Йорке.

Комментарии
