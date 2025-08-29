Усман Нурмагомедов ответил на многочисленные нападки со стороны Пола Хьюза

Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов прокомментировал многочисленные словесные нападки со стороны своего предстоящего соперника ирландца Пола Хьюза. Их реванш состоится 3 октября на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai.

«Неважно, что этот парень говорит после того, как потерпел поражение. Пол похож на Макгрегора. А Хабиб тогда забрал душу Конора, хотя тот продолжает болтать, но всем плевать на это. Каждый человек видел, что произошло. Сейчас происходит всё то же самое. Да, Хьюз показал людям, что был так близок к тому, чтобы нокаутировать меня и победить, однако он ничего для этого не сделал. Пол берёг силы, поскольку боялся устать. Он не собирался бороться и входить в клинч.

Этот парень ничего не сделал, лишь пару раз пробил корпус и нанёс несколько ударов по лицу. Всё. Я же, в свою очередь, донёс кучу ударов ногами и руками, после чего перевёл его и применял всевозможные техники из ММА. Поэтому пояс принадлежит мне. Но Хьюз хочет говорить, поэтому заявляет, что сделал то, собирается сделать это и сломать меня. Кого он может сломать? Единственный человек, которого Пол может сломать, — это, пожалуй, кто-то из его товарищей по команде», — приводит слова Нурмагомедова портал MMAJunkie.