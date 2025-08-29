Скидки
«Мог бы побить всех из топ-15». Диллон Дэнис — о том, почему до сих пор не перешёл в UFC

Американский боец смешанных единоборств (ММА) и грэпплер Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, объяснил, почему до сих пор не перешёл в сильнейшую организацию в мире.

«Дана Уайт просто хотел, чтобы я был активным, ведь прошло уже шесть лет [с моего последнего боя]. Он знает, что я могу перебить всех этих парней из топ-15. Тогда Дана сказал мне: «Если ты придёшь в UFC, имея за спиной лишь два поединка, это может негативно сказаться на имидже нашей лиги».

Поэтому они попросили меня одержать несколько побед, прежде чем перейти в UFC и побить кого-то наподобие Кевина Холланда и других гейткиперов», — приводит слова Дэниса портал Low Kick MMA.

