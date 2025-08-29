Скидки
Стало известно, кто оспорит титул UFC в женском минимальном весе

Стало известно, кто оспорит титул UFC в женском минимальном весе
Пятый номер рейтинга UFC в женском минимальном весе американка бразильского происхождения Маккензи Дёрн проведёт поединок с первым номером рейтинга UFC в этом дивизионе представительницей Бразилии Вирной Яндиробой за вакантный титул чемпионки UFC в категории до 52 кг на турнире UFC 321, который пройдёт 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт.

Ранее поясом владела китаянка Вэйли Чжан, однако она его освободила, чтобы подняться в легчайший вес для поединка с представительницей Кыргызстана Валентиной Шевченко.

Фото: Пресс-служба UFC

Отметим, что для девушек это будет реванш. Их первый бой состоялся на турнире UFC 256, который прошёл 12 декабря 2020 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Тогда поединок продлился все три раунда и завершился победой единогласным решением судей Маккензи Дёрн.

