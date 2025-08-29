Скидки
Бокс/ММА Новости

Опубликован официальный постер турнира UFC в Рио-де-Жанейро с Оливейрой и Физиевым
Пресс-служба североамериканского промоушена UFC опубликовала официальный постер к турниру UFC Fight Night 261, в главном поединке которого состоится противостояние между 35-летним бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой и 10-м номером рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Азербайджан, Рафаэлем Физиевым.

Фото: Пресс-служба UFC

Физиеву 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Атаман дебютировал в июле 2015 года. В своём рекорде Рафаэль имеет 13 побед и четыре поражения.

Оливейра на профессиональном уровне стал выступать с марта 2008 года. Чарльз имеет на своём счету 35 побед, 11 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.

