«Скажу правду». Менеджер Нурмагомедова сообщил, что Усман дрался с Хьюзом травмированным

Аудио-версия:
Комментарии

Основатель агентства Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз, являющийся также менеджером обладателя титула PFL в лёгком весе россиянина Усмана Нурмагомедова, отреагировал на резкие слова ирландца Пола Хьюза в адрес своего подопечного. Реванш Усмана и Пола состоится 3 октября на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai.

«Скажу правду — Усман получил травму за четыре недели до боя с Полом, и он всё равно отделал тебя. Не пытайся втягивать меня в свой конфликт с ним. Я не собираюсь драться с тобой, но скажу правду. Не говори, что Усман не хотел проводить реванш с тобой. Я не хотел давать тебе снова этот шанс, поскольку ты его не заслуживаешь. Тем не менее ты получил то, что хотел, поскольку сам Усман хочет этого поединка. Ты никто, и 3 октября тебя вновь отделают, а после ты отправишься в помойку.

Пол задевает меня, поскольку никому нет до него дела. Я менеджер, и ты беспокоишься обо мне? Это безумие, поскольку у меня гораздо больше подписчиков, чем у него во всех социальных сетях. Хьюз — никто. Он пытался использовать имя Усмана, моё имя, чтобы сделать себя значимым. Усман будет молчать и просто отделает тебя. После этого я буду очень счастлив», — приводит слова Абдель-Азиза портал MMAJunkie.

