В команде Топурии отреагировали на информацию о поединке Илии с Джастином Гэтжи

Лукаш Орзел, являющийся менеджером 28-летнего обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг), непобеждённого испано-грузина Илии Топурии, опроверг информацию, что его подопечный проведёт в этом году поединок против американца Джастина Гэтжи.

«Вся эта история о бое Илии на UFC 322 с Джастином Гэтжи – полная чушь. Какой-то фейковый аккаунт опубликовал фейковую картинку [от моего имени], а потом удалил её. Но другие издания начали это публиковать. Им нужно проверять свои источники. Илия сейчас даже не в тренировочном лагере, потому что у него нет предложений о бое. Он просто поддерживает форму, как всегда», — приводит слова Орзела аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.