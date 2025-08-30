«Это один народ». Абдель-Азиз обвинил СМИ в разжигании вражды между бойцами с Кавказа

Основатель агентства Dominance MMA Management, а также популярный менеджер бойцов ММА Али Абдель-Азиз обвинил СМИ в намеренном провоцировании конфликта между представителями Дагестана и Чечни на фоне идеи организации поединка между Хамзатом Чимаевым и Исламом Махачевым.

«Медиа всё время пытаются разжечь конфликты между бойцами с Кавказа. Дагестан и Чечня — это один народ и одни люди. Конечно, в спорте кому-то приходится соревноваться друг с другом. Парни из этих регионов — лучшие из людей, которых я встречал в своей жизни. Пожалуйста, прекратите это», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети Х.