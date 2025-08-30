Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это один народ». Абдель-Азиз обвинил СМИ в разжигании вражды между бойцами с Кавказа

«Это один народ». Абдель-Азиз обвинил СМИ в разжигании вражды между бойцами с Кавказа
Комментарии

Основатель агентства Dominance MMA Management, а также популярный менеджер бойцов ММА Али Абдель-Азиз обвинил СМИ в намеренном провоцировании конфликта между представителями Дагестана и Чечни на фоне идеи организации поединка между Хамзатом Чимаевым и Исламом Махачевым.

«Медиа всё время пытаются разжечь конфликты между бойцами с Кавказа. Дагестан и Чечня — это один народ и одни люди. Конечно, в спорте кому-то приходится соревноваться друг с другом. Парни из этих регионов — лучшие из людей, которых я встречал в своей жизни. Пожалуйста, прекратите это», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме
Абдель-Азиз жёстко ответил Петру Яну на слова, что Умара Нурмагомедова «пропихивают в UFC»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android