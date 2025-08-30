Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион мира по боевому самбо устроил стрельбу в торговом центре в Махачкале — источник

Чемпион мира по боевому самбо устроил стрельбу в торговом центре в Махачкале — источник
Комментарии

Чемпион мира, а также России по боевому самбо и боец ММА Велимурад Алхасов устроил стрельбу с применением травматического оружия в торговом центре в Махачкале. Об этом сообщает телеграм-канал «ТУТ ДАГЕСТАН».

По имеющейся к настоящему моменту информации, конфликт возник между Алхасовым и незнакомцем, который, по мнению Велимурада, излишне сильно посмотрел на его жену, которая тогда была рядом с ним. Сама женщина была облачена в никаб. В результате возник словесный конфликт, после чего Алхасов достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил в незнакомого человека.

Сообщается, что Велимурад уже взят под стражу и находится в отделении полиции. Ему вменяют хулиганство.

Материалы по теме
Иван Емельяненко подал ходатайство об условно-досрочном освобождении — источник
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android