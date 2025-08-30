Чемпион мира по боевому самбо устроил стрельбу в торговом центре в Махачкале — источник

Чемпион мира, а также России по боевому самбо и боец ММА Велимурад Алхасов устроил стрельбу с применением травматического оружия в торговом центре в Махачкале. Об этом сообщает телеграм-канал «ТУТ ДАГЕСТАН».

По имеющейся к настоящему моменту информации, конфликт возник между Алхасовым и незнакомцем, который, по мнению Велимурада, излишне сильно посмотрел на его жену, которая тогда была рядом с ним. Сама женщина была облачена в никаб. В результате возник словесный конфликт, после чего Алхасов достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил в незнакомого человека.

Сообщается, что Велимурад уже взят под стражу и находится в отделении полиции. Ему вменяют хулиганство.