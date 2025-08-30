WWE Clash in Paris: полный кард шоу. Джон Сина сразится с Логаном Полом

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В воскресенье, 31 августа, на стадионе «Пари-Ла-Дефанс Арена», находящемся в пригороде Парижа Нантере, состоится очередной крупный праздник реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Clash in Paris. Пре-шоу мероприятия начнётся в 19:00 мск, а основная часть — в 21:00 мск. Видеотрансляция будет доступна на стриминговой платформе Peacock и Netflix. Это будет второе PLE-шоу WWE во Франции за два года.

WWE Clash in Paris. Полный кард шоу

1. Сет Роллинс (мировой чемпион в тяжёлом весе) против СМ Панка против Эл Эй Найта против Джея Усо — матч четверной угрозы без дисквалификаций за титул.

Фото: wwe.com

2. Шеймус против Русева — бой по правилам «Старая добрая драка в Доннибруке».

Фото: wwe.com

3. Роман Рейнс против Бронсона Рида.

Фото: wwe.com

4. Бекки Линч (интерконтинентальная чемпионка) против Никки Беллы — титульный поединок.

Фото: wwe.com

5. «Уайатт Сикс» (Джо Гейси и Декстер Люмис — командные чемпионы SmackDown) против «Уличной наживы» (Энджело Докинс и Монтез Форд) — титульный поединок.

Фото: wwe.com

6. Джон Сина против Логана Пола.

Фото: wwe.com

Во время шоу возможно появление и активности с игроками футбольного клуба «ПСЖ».