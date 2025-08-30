Нейт Диаз заявил о готовности подраться с Макгрегором на турнире UFC в Белом доме

40-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Нейт Диаз выразил готовность провести третий поединок против 37-летнего экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

— Сейчас фанаты хотят увидеть твой третий бой против Макгрегора. Ты хочешь провести этот поединок?

— Да, конечно.

— [На турнире UFC] В Белом доме?

— Да. Мы посмотрим, что можно сделать. Время покажет, — сказал Диаз в интервью на YouTube-канале clockednloaded.

Предполагается, что турнир UFC на территории Белого дома состоится 4 июля 2026 года в честь 250-летия с момента независимости США.