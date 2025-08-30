Скидки
Бокс/ММА Новости

Стало известно, против кого проведёт следующий бой Ян Блахович

Гор Азизян, являющийся главным тренером 10-го номера рейтинга UFC в полутяжёлом весе, который представляет Россию и Узбекистан, Богдана Гуськова, сообщил, что следующим соперником его подопечного станет бывший чемпион UFC в категории до 93 кг поляк Ян Блахович.

«Следующий бой у Царевича [будет] за [место в] топ-5, это [его соперником станет] гражданин Польши! Ян Блахович с мечом к нам пришёл, а дальше вы знаете [продолжение фразы]!» — написал Азизян на своей странице в социальной сети.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 июля на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби, Гуськов победил нокаутом в первом раунде Никиту Крылова.

