В WBO начали разбирательство в отношении Усика из-за появления видео, где он танцует

Руководство Всемирной боксёрской организации (WBO) потребовало от непобеждённого 38-летнего абсолютного чемпиона мира по боксу украинца Александра Усика предоставить обновлённый медицинский отчёт после того, как накануне в социальных сетях появилось видео, где украинский атлет танцует. Об этом сообщает портал BoxingScene.

«Медицинское заключение должно быть подробным и основательным, оно должно подтверждать текущее состояние здоровья мистера Усика, прогноз, предполагаемые сроки восстановления и любые другие подтверждающие медицинские данные, которые WBO сочтёт уместными.

Комитет не может допустить дальнейшей задержки или неопределённость без надлежащего разъяснения. Невыполнение этого требования не оставит комитету иного выбора, кроме как принять соответствующие меры в соответствии с правилами и постановлениями WBO», — сказано в письме председателя комитета по титульным боям Луиса Батиста Саласа, которое тот направил представителю Усика.

Ранее Усик просил отложить переговоры с обязательным претендентом по линии WBO Джозефом Паркером из-за проблем со спиной.