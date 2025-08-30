Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Скучаю по рингу очень сильно». Дмитрий Бивол опубликовал свежее фото

«Скучаю по рингу очень сильно». Дмитрий Бивол опубликовал свежее фото
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол выразил желание как можно скорее вернуться к выступлениям на профессиональном ринге.

Фото: из личного архива Дмитрия Бивола

«Скучаю по рингу очень сильно. Не могу дождаться возвращения, чтобы делать то, что люблю», — написал Бивол на своей странице в социальной сети.

9 августа Бивол сообщил, что перенёс операцию на спине, уточнив, что восстановление может занять от шести до восьми недель.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.

