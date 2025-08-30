Эдди Хирн сообщил, когда Джошуа хочет провести поединок с Тайсоном Фьюри

Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе, а также чемпиона Олимпийских игр — 2012 в тяжёлом весе Энтони Джошуа, поделился мыслями о поединке своего подопечного с Тайсоном Фьюри.

«Сейчас я думаю только об идеальном сценарии боя Энтони с Тайсоном Фьюри в следующем году. Это главная цель. С точки зрения здравого смысла бой должен состояться в 2026 году, но здравый смысл и решения Фьюри не всегда совпадают. Он должен хотеть вернуться. Это его личное решение.

Нам нужно тщательно выбирать соперника для следующего боя. И я думаю, что лучший выход — быть честным и сказать, что следующий бой будет камбэком, который позволит нам сыграть решающую роль следующим летом. Мы хотим, чтобы это был бой с Тайсоном Фьюри. Если нет, то это будет грандиозный бой.

Нам нужен боец ​​из топ-15. Это не будут Фьюри, Усик, Дюбуа и все эти топовые парни. Нам нужен кто-то, кто поможет Эй Джею вернуться к конкурентному бою после более чем годичного отсутствия. Поражение на данном этапе его карьеры станет для Энтони сокрушительным. Поэтому нам нужно всё сделать правильно.

Сам Джошуа вернулся к тренировкам, и это отличный знак. Многие сайты говорят о том, что Джошуа вернётся предположительно в январе или начале февраля. Я бы не сказал, что он куда-то торопится.

И, говоря про Фьюри, я думаю, что как только вы попытаетесь его убедить принять бой, всё, скорее всего, пойдёт не так. Нужно позволить ему делать то, что он хочет. Когда Тайсон будет готов и если будет готов к этому, вы об этом узнаете. Есть ощущение, что бой состоится, но мы уже столько раз проходили через это, и если попытаться угадать, что Тайсон Фьюри собирается сделать дальше, то всё становится очень запутанным. Но если он собирается вернуться, я просто не понимаю, зачем ещё возвращаться [кроме как для поединка с Джошуа]. Надеюсь, Фьюри сможет провести [свой бой-камбэк] в начале 2026 года, тогда мы проведём свой поединок и наконец-то сможем встретиться. Но кто знает?» — приводит слова Хирна Sky Sports.