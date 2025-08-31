Владислав Ковалёв высказался перед предстоящим реваншем с Александром Шлеменко

Боец смешанных единоборств Владислав Ковалёв подтвердил, что его второй поединок с Александром Шлеменко состоится 12 сентября. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.

«Нормально отреагировал. Я перед первым поединком сразу сказал, что в случае моей победы обязательно дам реванш. Вообще вопросов нету. И как только этот реванш предложили, у меня не было и минуты на раздумье. Я сразу согласился. Потому что я хочу биться часто, хочу биться с сильными. Насколько мне известно, у Александра были какие-то проблемы со здоровьем, Шлеменко говорил, что нужен незамедлительный реванш. И этот реванш состоится уже 12 сентября», — сказал Владислав Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

