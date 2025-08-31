Скидки
Владислав Ковалёв: мне говорят «тормозни», но если я остановлюсь, догонят

Белорусский боец Владислав Ковалёв рассказал о своём визите в Баку, куда отправился спонтанно после встречи друга с Даной Уайтом на UFC. По его словам, там его узнавали так же, как в России и Беларуси, и он использует это для продвижения своего бренда.

«Это импровизация, всё по факту уже. Мой друг прилетел на UFC, увиделся с Даной. Я не планировал лететь, были определённые обстоятельства. Но уже на следующий день утром я стартанул в Баку. Я каждый день работаю для развития своего бренда. Я должен становиться лучше, должен становиться более узнаваемым во всём мире. В Баку меня узнавали, как в России и Беларуси. Там следят за мной, смотрят мои бои. А я максимально беру от этого и развиваю свою медийку. И у меня нет никаких сомнений: правильно я сделал или неправильно. Я сделал всё так, как должно быть. Я работаю, работаю. И многие в близком окружении мне говорят: «Тормозни». Но если я остановлюсь, меня догонят быстро. Я хочу развиваться, не вижу предела совершенству. И это касается не только боёв», — сказал Владислав Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Полное интервью с Владиславом Ковалёвым читайте на «Чемпионате»
