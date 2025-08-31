«Только недавно узнал, кто он такой». Ковалёв – о конфликте с чемпионом ACA Гасановым

Боец смешанных единоборств Владислав Ковалёв прокомментировал инцидент с чемпионом ACA Магомедрасулом Гасановым, который произошёл после одного из боёв. По словам спортсмена, конфликт возник после того, как Гасанов подошёл к нему и сделал угрожающее заявление.

«Я был в клетке, как секундант Димы Арышева. Как только Гасанову подняли руку, он подошёл ко мне и сказал: «С тобой будет то же самое». От него шёл «газ» в мою сторону. Магомедрасул был весь такой жёсткий, крутой, блатной. Я ему говорю: «Что ты со мной сделаешь? Кого ты решил напугать?» И это переросло в разговор. Парень хочет прокачаться медийно. А кто сегодня не хочет драться с Белазом? Таких нету. Все хотят поединки. Даже доминирующий чемпион сегодня хочет драться с Белазом. Я его тоже понимаю. Я не отказываюсь никогда от боёв. Высылайте предложение. Пойду и подерусь с ним в любое время. Я не увидел в Гасанове ничего такого, чем он может меня удивить. Я могу его победить

Он часто говорил про поп-MMA. Я вышел и сказал ему: «Ты ничего мне не сделаешь». Он не сдержался, показал свои эмоции, толкнул меня. Что он хотел мне этим доказать? Если ты позвал меня на разговор, давай разговаривать, что ты руки свои поднимаешь? Я тоже мог толкнуть, мог ударить. Но мне это зачем? Я не напрашиваюсь на бой с Гасановым. Я только недавно узнал, кто он вообще такой», — сказал Владислав Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

