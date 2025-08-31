Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Белаз: очень сильно хочу побить Исмаилова. Много говорит, но просто не дойдёт до октагона

Белаз: очень сильно хочу побить Исмаилова. Много говорит, но просто не дойдёт до октагона
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусский боец Владислав Ковалёв рассказал о планах встретиться в октагоне с Магомедом Исмаиловым. По словам спортсмена, он внимательно следит за действиями противника и готов выйти на поединок, когда тот согласится.

«Очень сильно хочу побить Исмаилова. Пусть выходит на бой. Он много говорит, но просто не дойдёт до октагона. Добрячок, добрячок. Но я хочу увидеть его в октагоне. Пока он этого не сделает, буду смотреть на него пристально, присматриваться к нему. А когда выйдет, пожму ему руку. Тем более он заявляет, что у него не будет со мной проблем. А вообще, кто хочет подраться – погнали. Сейчас столько желающих… Ребята, я дам вам возможность. Ваше время придёт, просто нужно немного подождать. Сегодня я имею возможность выбирать, с кем мне драться. Но хочу закрыть вопросы с теми людьми, у которых они есть. Например, с Василевским», — сказал Владислав Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Полное интервью с Владиславом Ковалёвым читайте на «Чемпионате»
Материалы по теме
«Кто сегодня не хочет драться с Белазом?» Огненное интервью с бойцом-открытием
Эксклюзив
«Кто сегодня не хочет драться с Белазом?» Огненное интервью с бойцом-открытием
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android