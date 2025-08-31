Белаз: очень сильно хочу побить Исмаилова. Много говорит, но просто не дойдёт до октагона

Белорусский боец Владислав Ковалёв рассказал о планах встретиться в октагоне с Магомедом Исмаиловым. По словам спортсмена, он внимательно следит за действиями противника и готов выйти на поединок, когда тот согласится.

«Очень сильно хочу побить Исмаилова. Пусть выходит на бой. Он много говорит, но просто не дойдёт до октагона. Добрячок, добрячок. Но я хочу увидеть его в октагоне. Пока он этого не сделает, буду смотреть на него пристально, присматриваться к нему. А когда выйдет, пожму ему руку. Тем более он заявляет, что у него не будет со мной проблем. А вообще, кто хочет подраться – погнали. Сейчас столько желающих… Ребята, я дам вам возможность. Ваше время придёт, просто нужно немного подождать. Сегодня я имею возможность выбирать, с кем мне драться. Но хочу закрыть вопросы с теми людьми, у которых они есть. Например, с Василевским», — сказал Владислав Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

