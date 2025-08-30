Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Павлович произвёл символический удар на матче «Спартак» — «Сочи»

Аудио-версия:
Российский боец смешанных боевых искусств Сергей Павлович посетил матч Российской Премьер-Лиги между командами «Спартак» и «Сочи» и сделал символический удар перед началом игры. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'    

Фото: Скриншот из трансляции

33-летний Сергей Павлович победил на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 257 23 августа. Он одолел американского бойца Вальдера Кортес-Акосту единогласным решением судей. На бой Павлович вышел с российским флагом.

Павлович к настоящему моменту принял участие в 23 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 20 побед (15 из которых были добыты нокаутом) и потерпел три поражения.

Ранее футболист московского «Спартака» Даниил Денисов провёл тренировку по смешанным единоборствам под руководством известного российского бойца UFC Сергея Павловича. Видео поделилась пресс-служба «Спартака».

