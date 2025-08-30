Сергей Павлович произвёл символический удар на матче «Спартак» — «Сочи»

Российский боец смешанных боевых искусств Сергей Павлович посетил матч Российской Премьер-Лиги между командами «Спартак» и «Сочи» и сделал символический удар перед началом игры. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 1:1.

Фото: Скриншот из трансляции

33-летний Сергей Павлович победил на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 257 23 августа. Он одолел американского бойца Вальдера Кортес-Акосту единогласным решением судей. На бой Павлович вышел с российским флагом.

Павлович к настоящему моменту принял участие в 23 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 20 побед (15 из которых были добыты нокаутом) и потерпел три поражения.

Ранее футболист московского «Спартака» Даниил Денисов провёл тренировку по смешанным единоборствам под руководством известного российского бойца UFC Сергея Павловича. Видео поделилась пресс-служба «Спартака».