Боец UFC Павлович: у Денисова всё в порядке с физической формой

Боец UFC Александр Павлович прокомментировал выступление игрока «Спартака» Даниила Денисова и оценил его физическую форму.

— Не расстроились, что Денисов сыграл так мало? Не перетренировались ли вместе в зале?

— Я думаю, что у него всё в порядке с физической формой. У него всё впереди, ведь он молодой парень. Он ещё себя покажет, — передаёт слова Павловича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Ранее футболист московского «Спартака» Даниил Денисов провёл тренировку по смешанным единоборствам под руководством известного российского бойца UFC Сергея Павловича.

Павлович в предыдущем бою, который проходил 23 августа в Шанхае (Китай), встречался с американцем Вальдо Кортес-Акостой и победил его единогласным решением судей.