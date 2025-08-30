Боец UFC Павлович высказался о победе «Спартака» в матче с «Сочи»
Боец UFC Сергей Павлович поделился впечатлениями от матча «Спартака» с «Сочи», который завершился победой московской команды со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16' 1:1 Васильев – 42' 2:1 Барко – 90+7'
«Сегодня самые лучшие эмоции от игры «Спартака». Весь матч сидели и переживали, потому что была динамичная игра. Сегодня всё понравилось. «Спартак» забрал победу на классе. Когда-то давно интересовался футболом, сейчас опять начинаю втягиваться в спортивную индустрию футбола. Пока нет тренировочного процесса, буду по максимуму вникать», — передаёт слова Павловича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
В составе «Спартака» дубль оформил полузащитник Эсекьель Барко. Оба мяча он забил с пенальти. У «Сочи» единственный гол на счету полузащитника Дмитрия Васильева.
